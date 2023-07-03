В Воронеже за 16 миллионов продают Ан-32А

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже в Воронеже самолета Ан-32А. Продавец просит за него 16 миллионов рублей и сообщает, что машина выпущена в 1988 году. На сегодня в самолете нет двигателей и просрочен сертификат летной годности.

С такими характеристиками приобрести Ан можно только для использования в качестве оригинального помещения, памятника или ландшафтного элемента. Такие примеры в Воронеже в прошлом были. Так корпуса самолетов стояли в советское время в парке «Танаис» (использовался под тир) и на территории автозаправки на улице Димитрова.