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НовостиОбщество3 июля 2023 12:23

В Воронеже за 16 миллионов продают Ан-32А

У самолета нет двигателей
Ирина КАЗАНИНА

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже в Воронеже самолета Ан-32А. Продавец просит за него 16 миллионов рублей и сообщает, что машина выпущена в 1988 году. На сегодня в самолете нет двигателей и просрочен сертификат летной годности.

С такими характеристиками приобрести Ан можно только для использования в качестве оригинального помещения, памятника или ландшафтного элемента. Такие примеры в Воронеже в прошлом были. Так корпуса самолетов стояли в советское время в парке «Танаис» (использовался под тир) и на территории автозаправки на улице Димитрова.