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НовостиПроисшествия3 июля 2023 12:03

В Воронеже «БМВ» врезался в дорожный знак, который упал на женщину

ДТП произошло на улице 45-й Стрелковой дивизии
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы региональной полиции.

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 3 июля, примерно в 12:30 в Воронеже у дома №116 по улице 45-й Стрелковой дивизии столкнулись «БМВ» под управлением 23-летнего мужчины с «Киа», за рулем которой находился 47-летний мужчина. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

От удара «БМВ» выехало на тротуар, где столкнулось с дорожным знаком, который в свою очередь упал на женщину. В результате ДТП пешехода доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, под Воронежем ВАЗ-2110 насмерть сбил пешехода.