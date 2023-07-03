В Воронеже «БМВ» врезался в дорожный знак, который упал на женщину

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 3 июля, примерно в 12:30 в Воронеже у дома №116 по улице 45-й Стрелковой дивизии столкнулись «БМВ» под управлением 23-летнего мужчины с «Киа», за рулем которой находился 47-летний мужчина. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

От удара «БМВ» выехало на тротуар, где столкнулось с дорожным знаком, который в свою очередь упал на женщину. В результате ДТП пешехода доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, под Воронежем ВАЗ-2110 насмерть сбил пешехода.