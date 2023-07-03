Ранее судимый за убийства воронежец поджег машину своего работодателя

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

В дежурную часть ОМВД России по Новоусманскому району с заявлением о поджоге «Газели» обратилась 35-летняя местная жительница. Ущерб составил около 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

На этом автомобиле работал 37-летний житель Воронежа. В очередном рейсе «Газель» сломалась, а работодатель сообщил, что ремонт надо будет делать за свой счет. Мужчину не устроила такая перспектива. В 1:40 злоумышленник приехал в Отрадное, облил воспламеняющейся жидкостью машину, поджег ее и скрылся. Оперативники задержали подозреваемого в Воронеже. Дважды ранее судимый за убийство поджигатель в отделе полиции полностью признал свою вину.

В соответствии с частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» фигуранту, который сейчас находится в изоляторе, грозит до пяти лет тюрьмы.