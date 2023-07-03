В торговом центре Воронежа из-за антисанитарии закрыли кафе «Томато»

По решению Ленинского районного суда Воронежа на 10 суток закрыто кафе «Томато», расположенное в помещении торгового центра на улице Кольцовской, 35. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Именно ему принадлежит инициатива приостановки деятельности общепита.

Проверка ведомства выявили в кафе целый набор нарушений санитарного законодательства: несоблюдение поточности технологических процессов, несвоевременное проведение вакцинации сотрудников, а так же прохождение санминимума, нарушение требований к дезинфекционному режиму и правилам личной гигиены на предприятии.

Все это могло стать причиной отравлений посетителей, посчитали санитарные врачи. Заведение будет закрыто до 10 июля.