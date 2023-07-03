Воронежская спортсменка стала чемпионкой России по гребле на байдарках и каноэ

Екатерина Шляпникова. Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Чемпионат страны по гребле на байдарках и каноэ проходит на гребном канале «Москва». 300 спортсменов из 30 регионов России участвуют в соревнованиях, на которых определится состав национальной сборной для участия в международных соревнованиях «Кубок Доброй Воли 2023».

Воронежская каноистка Екатерина Шляпникова впервые в карьере стала победительницей взрослого чемпионата России. Она завоевала золото на дистанции 500 метров. В финале Катя обошла Александру Власову из Алтайского края и Алину Ковалеву из Санкт-Петербурга, у которых второй и третий результат соответственно.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в первый день Чемпионата России бронзовым призером стал воронежский спортсмен Дмитрий Шаров.