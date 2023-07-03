Ребенок и трое взрослых пострадали во время режима КТО под Воронежем

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

Во время действия на территории Воронежской области режима КТО ранения получили четыре человека – трое взрослых и дин ребенок. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Александр Гусев.

Глава региона заверил, что все пострадавшие получат по 100 тысяч рублей. На выплату компенсаций могут рассчитывать и те жители региона, у которых пострадало имущество. По данным правительства, это 20 жилых домов, несколько хозяйственных построек и несколько автомобилей.

Выплаты должны произвести в ближайшее время.