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НовостиОбщество3 июля 2023 10:55

Ребенок и трое взрослых пострадали во время режима КТО под Воронежем

Повреждения также получили 20 домов и несколько машин
Ирина КАЗАНИНА
Фото Михаила Фролова

Фото Михаила Фролова

Фото: из архива «КП»

Во время действия на территории Воронежской области режима КТО ранения получили четыре человека – трое взрослых и дин ребенок. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Александр Гусев.

Глава региона заверил, что все пострадавшие получат по 100 тысяч рублей. На выплату компенсаций могут рассчитывать и те жители региона, у которых пострадало имущество. По данным правительства, это 20 жилых домов, несколько хозяйственных построек и несколько автомобилей.

Выплаты должны произвести в ближайшее время.