Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2023 10:04

Пострадавшим во время режима КТО воронежцам выплатят по 100 тысяч

Ущерб возместят и тем, у кого повреждено имущество
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Правительство Воронежской области завершило подсчет ущерба, нанесенного имуществу и здоровью гражданского населения региона 24 июня, во время действия режима КТО. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

- Это чуть более пары десятков жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили, - сообщил в своем телеграм-канале глава региона. - Общий объём затрат на восстановление объектов для бюджета вполне под силу — завтра туда выходит подрядчик.

Кроме того, легкий вред здоровью получили четыре жителя региона, среди которых один ребёнок. Все пострадавшие получат от правительства по 100 тысяч рублей. Губернатор поручил все необходимые работы и выплаты провести оперативно.