Пострадавшим во время режима КТО воронежцам выплатят по 100 тысяч

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Правительство Воронежской области завершило подсчет ущерба, нанесенного имуществу и здоровью гражданского населения региона 24 июня, во время действия режима КТО. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

- Это чуть более пары десятков жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили, - сообщил в своем телеграм-канале глава региона. - Общий объём затрат на восстановление объектов для бюджета вполне под силу — завтра туда выходит подрядчик.

Кроме того, легкий вред здоровью получили четыре жителя региона, среди которых один ребёнок. Все пострадавшие получат от правительства по 100 тысяч рублей. Губернатор поручил все необходимые работы и выплаты провести оперативно.