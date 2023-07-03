В Воронежской области будут судить жителя КБР, пытавшегося избавить брата от уголовной ответственности

Максимальное наказание – до восьми лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежский Следком завершил расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства. 2 июня этого года на стационарном посту ДПС ОБДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по Воронежской области, в Богучарском районе остановили «Мерседес» под управлением 35-летнего мужчины. В ходе досмотра машины у него обнаружили наркотическое средство: он его незаконно хранил для личного потребления.

На следующий день брат подозреваемого, 33-летний житель Кабардино-Балкарской республики, попытался «замять» дело при помощи взятки. Он положил 100 тысяч рублей на клавиатуру письменного стола начальника следственного отдела ОМВД России по Богучарскому району. От предложенных денег сотрудник полиции отказался, и взяточника задержали с поличным.

На предварительном следствии обвиняемый во всем сознался. Обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание – до восьми лет лишения свободы.