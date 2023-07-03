В Центральном парке Воронежа возобновились дискотеки

Фото городского управления экологии Фото: Предоставлено

В минувшее воскресенье на площадке за фонтаном в Центральном парке Воронежа прошла первая в этом сезоне дискотека под открытым небом.

Музыкальные мероприятия отныне станут регулярными, сообщают организаторы, и будут проходить в парке по воскресеньям с 16.00 до 18.00 до конца лета.

Потанцевать могут все желающие , вне зависимости от возраста.

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