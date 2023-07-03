Фальшивый инвалид из Воронежской области незаконно получила около 610 тысяч рублей

В соответствии с частью 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» аферистке грозит лишение свободы на срок до шести лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники отдела ЭБиПК ОМВД России по Новоусманскому району обнаружили мошенничество со стороны 60-летней местной жительницы. Ее подозревают в незаконном получении социальных выплат. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Злоумышленница использовала справку, содержащую недостоверные сведения о наличии у нее заболевания, позволяющего бессрочно иметь вторую группу инвалидности. Но после проведенной экспертизы выяснилось, что у женщины отсутствуют заболевания, и ее неправильно признавать лицом с ограниченной дееспособностью. Суммарно с июля 2013-го по июнь 2019-го года ей удалось незаконно получить около 610 тысяч рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» аферистке грозит лишение свободы на срок до шести лет.