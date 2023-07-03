Жители Черноземья совершили почти три миллиона покупок через SberPay

С начала года жители регионов Черноземья оплатили более 2,9 млн покупок через терминалы SberPay на общую сумму в 3,4 млрд рублей.

Наиболее популярен сервис среди жителей Воронежской области – с января по май они оплатили миллион покупок. Средний чек по операции SberPay составил одну тысячу рублей.

SberPay сегодня дает возможность онлайн-оплаты в интернет-магазинах без ввода данных карты и СМС-подтверждения. Данные остаются внутри банка, что обеспечивает полную безопасность средств. Сегодня этим способом расчета можно воспользоваться при оплате проезда в транспорте, пополнения транспортных карт, оплате ЖКХ и туристических поездок, а также покупке фильмов в онлайн-кинотеатрах и продуктов с доставкой.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Удобную и надежную альтернативу наличным платежам оценили как наши клиенты, так и партнеры банка. Это вполне объяснимо: наша жизнь становится всё динамичнее, поэтому люди выбирают максимально быстрые и безопасные способы оплаты. Сегодня расплатиться с помощью сервиса SberPay в Черноземье можно в более чем 30 тысячах торговых точек. Сервис доступен всем пользователям СберБанк Онлайн и не требует установки каких-либо дополнительных программ на смартфон».