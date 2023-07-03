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НовостиОбщество3 июля 2023 8:50

Две воронежские пригородные электрички изменят расписание

Корректировки связаны с назначением новой остановки на о.п. 582 км
Алексей СЕРГУНИН
Расписание электропоезда поезда №6410 «Воронеж-1 – Лиски» изменится с 3 сентября.

Расписание электропоезда поезда №6410 «Воронеж-1 – Лиски» изменится с 3 сентября.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Два воронежских пригородных поезда изменят расписание. Об этом сообщает пресс-служба ППК «Черноземье». С 8 июля изменится расписание электрички №6004/6003 сообщением «Воронеж-1 – Лиски – Копанище». Поезд будет отправляться из регионального центра в 9:25, на о.п. 582 км он будет в 9:45, в Лисках – в 11:10, в Копанище – в 11:50.

Расписание электропоезда поезда №6410 «Воронеж-1 – Лиски» изменится с 3 сентября. Отправление из Воронежа в 9:25. В 9:45 состав прибудет на о.п. 582 км, а в 11:10 - в Лиски.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, расписание субботнего поезда «Воронеж – Белгород» изменилось с 1 июля.