В Воронежской области перекроют движение из-за ремонта на железнодорожном переезде

На пересечении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения М«Дон» - Пчелиновка – Бобров км 18+477, ул. Гагарина - ст. Битюг км 2+710 и Юго-восточный обход г. Боброва км 9+422 будет перекрыто движение. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Воронежской области. Произойдет это с 11 по 14 июля и с 21 по 23 июля. Причина - проведение ремонтных работ на железнодорожном переезде в Бобровском районе.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже на Остужева запретили движение грузовиков по «большому» кольцу.