Стали известны детали ДТП на улице Ломоносова в Воронеже

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 3 июля, примерно в 7:00 в Воронеже у дома № 12 по улице Ломоносова 30-летний водитель «Ниссана Х-Трейл» не справился с управлением. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

«Иномарка» выехала на тротуар, где наехала на женщину, после чего врезалась в опору ЛЭП. От удара опора линии электропередач упала на проезжавший «Киа». В результате ДТП пешехода доставили в медицинское учреждение.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, под Воронежем ВАЗ-2110 насмерть сбил пешехода.