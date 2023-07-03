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НовостиСпорт3 июля 2023 7:55

До 7 июля фанаты воронежского «Факела» должны согласовать средства поддержки клуба в сезоне-2023/24

Для этого нужно обратиться в фан-клуб «неугасаемых»
Алексей СЕРГУНИН
8 июля стартует продажа абонементов на домашние матчи «Факела».

8 июля стартует продажа абонементов на домашние матчи «Факела».

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Все средства поддержки воронежского «Факела» на сезон-2023/24 болельщикам необходимо согласовать в фан-клубе. Сделать это нужно до 7 июля включительно.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, «Факел» усилился универсалом из московского «Локомотива». Абдула Багамаев перешел в наш клуб в ранге свободного агента. Тем временем, клуб покинул Валерий Царукян. Напомним, что 8 июля стартует продажа абонементов на домашние матчи «Факела». Приобрести их можно будет только на первую часть чемпионата.