До 7 июля фанаты воронежского «Факела» должны согласовать средства поддержки клуба в сезоне-2023/24

8 июля стартует продажа абонементов на домашние матчи «Факела». Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Все средства поддержки воронежского «Факела» на сезон-2023/24 болельщикам необходимо согласовать в фан-клубе. Сделать это нужно до 7 июля включительно.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, «Факел» усилился универсалом из московского «Локомотива». Абдула Багамаев перешел в наш клуб в ранге свободного агента. Тем временем, клуб покинул Валерий Царукян. Напомним, что 8 июля стартует продажа абонементов на домашние матчи «Факела». Приобрести их можно будет только на первую часть чемпионата.