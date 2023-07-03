В Воронежской области в столкновении легковушки и грузовика пострадала женщина

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 2 июля, примерно в 7:35 на 634 км автодороги М-4 «Дон» 46-летний житель Саратова, управляя «Фольксвагеном Поло», не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика «МАН» с полуприцепом под управлением 41-летнего местного жителя. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

В результате столкновения «Фольксвагена», 34-летняя местная жительница, получила телесные повреждения, ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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