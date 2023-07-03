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НовостиПроисшествия3 июля 2023 7:07

В Воронежской области грузовик вылетел с трассы на 601 км автодороги М-4 «Дон»

ДТП произошло в Бобровском районе
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала региональной полиции.

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

Накануне, 2 июля, примерно в 10:30 на 601 км автодороги М-4 «Дон» 58-летний житель Липецкой области, водитель «Ивеко» с полуприцепом, нарушил правила расположения машины на проезжей части, не справился с управлением и съехал с дороги. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

После этого грузовик врезался в дорожное ограждение справа по ходу движения и опрокинулся. В результате ДТП водителя с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, под Воронежем ВАЗ-2110 насмерть сбил пешехода.