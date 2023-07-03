Пять кандидатов поспорят за кресло губернатора Воронежской области

В избирательную комиссию Воронежской области документы на участие в губернаторских выборах подали пять кандидатов. Об этом сообщили в региональном избиркоме. За пост главы региона поборются – председатель областного отделения партии «Родина» Игорь Борисов, председатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Советском районе Воронежа Ярослав Тарасов, лидер ЛДПР в региональном парламенте Павел Большов, депутат областной думы от КПРФ Андрей Рогатнев и действующий глава региона Александр Гусев – он пойдет от «Единой России».

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, выборы губернатора Воронежской области пройдут в единый день голосований 10 сентября. Эту дату утвердили депутаты областной Думы. Отдать голос своему кандидату можно будет лично на избирательных участках или в режиме онлайн.