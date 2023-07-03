Две воронежские фирмы попали в санкционный список Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против воронежских юридических лиц. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. На протяжении ближайших пяти лет санкции будут действовать в отношении исследовательского института «Вега» и центрального конструкторского бюро «Полюс». Также под ограничения попали ряд предприятий из соседних государств – Грузии, Казахстана и Белоруссии.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, ЕС ввел санкции в отношении воронежского губернатора. Александр Гусев попал в 11-й пакет ограничений.