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НовостиСпорт3 июля 2023 5:50

Воронежские пловчихи завоевали три медали на Кубке России

Соревнования накануне финишировали в Калужской области
Алексей СЕРГУНИН
Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Вчера, 2 июля, в Обнинске завершился второй этап Кубка России по плаванию. В активе воронежских спортсменов три награды – по одной каждого достоинства. Анастасия Саратова стала лучшей на дистанции 200 метров вольным стилем. Дарья Клепикова заняла второе место на дистанции 100 метров в стиле баттерфляй и третье – на стометровке вольным стилем.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежец Роман Жидков победил на 100-метровке на первенстве России по плаванию. Он показал результат 50,46 секунды.