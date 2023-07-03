Воронежские пловчихи завоевали три медали на Кубке России

Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Вчера, 2 июля, в Обнинске завершился второй этап Кубка России по плаванию. В активе воронежских спортсменов три награды – по одной каждого достоинства. Анастасия Саратова стала лучшей на дистанции 200 метров вольным стилем. Дарья Клепикова заняла второе место на дистанции 100 метров в стиле баттерфляй и третье – на стометровке вольным стилем.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежец Роман Жидков победил на 100-метровке на первенстве России по плаванию. Он показал результат 50,46 секунды.