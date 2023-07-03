Отключения света в июле затронут свыше шести тысяч адресов в Воронеже

Света не будет с 8:00 до 17:00. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Света не будет с 8:00 до 17:00. Отключения электричества носят плановый характер. Они необходимы для ремонта на линиях электропередач. Будут менять провода и опоры ЛЭП, а также займутся оборудованием новых линий и проведением техобслуживания трансформаторных подстанций.

С графиком и адресами, по которым отключат электричество, можно посмотреть здесь.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, несколько районов Воронежской области ночью остались без света из-за непогоды.