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НовостиОбщество3 июля 2023 5:27

Отключения света в июле затронут свыше шести тысяч адресов в Воронеже

График опубликовали на сайте поставщика электроэнергии
Алексей СЕРГУНИН
Света не будет с 8:00 до 17:00.

Света не будет с 8:00 до 17:00.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Света не будет с 8:00 до 17:00. Отключения электричества носят плановый характер. Они необходимы для ремонта на линиях электропередач. Будут менять провода и опоры ЛЭП, а также займутся оборудованием новых линий и проведением техобслуживания трансформаторных подстанций.

С графиком и адресами, по которым отключат электричество, можно посмотреть здесь.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, несколько районов Воронежской области ночью остались без света из-за непогоды.