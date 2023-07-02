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НовостиПроисшествия2 июля 2023 14:01

Под Воронежем ВАЗ-2110 насмерть сбил пешехода

Авария произошла в Терновском районе
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

В Терновском районе полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с пешеходом, которое произошло сегодня, 2 июля, днем.

Около 11.30 на 40-м километре автодороги «Эртиль-Терновка» 47-летний водитель ВАЗ-2110, следовавший из села Тамбовка в сторону села Козловка, по предварительным данным полиции, не справился с управлением и сбил пешехода.

57-летний мужчина от полученных травм скончался на месте аварии до приезда "скорой".

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал об аварии с перевернувшимся в кювете «Киа Сид - там пострадали два человека