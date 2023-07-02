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НовостиПроисшествия2 июля 2023 12:00

В Северном районе Воронежа нашли труп мужчины в квартире

Тело обнаружили на улице Хользунова
Ярослав ИВАНОВ

Жители Северного района Воронежа 1 июля вызвали полицию, когда обнаружили в доме труп мужчины.

- В одной из квартир на улице Хользунова нашли тело 41-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти. Сейчас проводится проверка по выяснению обстоятельств инцидента, - сообщили "Комсомолке" в ГУ МВД России по Воронежской области.

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