В Северном районе Воронежа нашли труп мужчины в квартире

Жители Северного района Воронежа 1 июля вызвали полицию, когда обнаружили в доме труп мужчины.

- В одной из квартир на улице Хользунова нашли тело 41-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти. Сейчас проводится проверка по выяснению обстоятельств инцидента, - сообщили "Комсомолке" в ГУ МВД России по Воронежской области.

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