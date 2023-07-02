Для воронежцев устроили театральные выходные

фото Артем Лесных

В Воронеже проходит фестиваль уличных театров Платоновфеста. В субботу, 1 июля, весь день был посвящен представлению спектаклей различных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Воронежа.

Команды выступали по очереди на различных сценах парка: «Пирс», «Маяк», «Амфитеатр», «Скейтпарк», «Парк знакомств».

фото Артем Лесных

Театр из северной столицы «АспектР» представил постановку под названием Cosmo, а еще одна труппа из этого города «Небесная Карусель» выступила с одноименным спектаклем.

Также зрители смогли насладиться работой аэротеатра «УФО» из Москвы, который продемонстрировал свое шоу «Воздушный океанариум».

А группа «Пластилиновый дождь» из Самары, исполнила свою постановку под названием «Белые сны».

Свой уличный спектакль «Дюймовочка» показал и Воронежский театр кукол.

Программа фестиваля продолжается и сегодня, и зрителей ожидают новые удивительные представления и встречи с талантливыми коллективами. Подробную программу смотрите здесь

Артем Лесных, фото и видео автора.

фото Артем Лесных