Житель Воронежской области нашел чужую банковску карту и расплачивался в магазинах

Жительница Борисоглебска обратилась в полицию, когда поняла, что кто-то тратит ее деньги. Благодаря мобильному банку женщина заметила, что с ее банковского счета исчезли 3789 рублей. 54-летняя дама недавно потеряла банковскую карту.

Подозреваемого быстро отследили по банковским операциям: деньги тратились в супермаркетах, благодаря камерам покупателя оперативно задержали.

В отделе полиции 45-летний мужчина признался, что нашел карту на улице, увидел на ней значок бесконтактной оплаты, поэтому решил оплачивать покупки в продуктовых магазинах - суммами меньше одной тысячи рублей, чтобы не вводить пин-код. Полицейские изъяли у фигуранта банковскую карту, а также вещи, приобретенные им за чужие деньги.

Ему придется ответить за кражу.