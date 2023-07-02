В Воронежскую область придет жара до +33 градусов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцы дождались настоящей теплой погоды. На неделе ее будет определять гребень антициклона - будет действительно жарко. В понедельник, 3 июля, температура воздуха днем прогреется до 26-29°, по области - до +30, возможны небольшие кратковременные дожди, местами по области - с грозами.

Во вторник, 4 июля, в Воронеже до +28, по области до +30 и местами грозы.

В среду, 5 июля, в столице Черноземья до +30, а по области - до +33, без осадков.

В четверг, 6 июля, в Воронеже до +29, по области - до 30 градусов тепла.