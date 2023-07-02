Под Воронежем в кювет перевернулся «Киа Сид»

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Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии с двумя пострадавшими, которая произошла вечером 1 июля в Новоусманском районе.

Около 18.05 на 268-м километре автодороги «Курск-Борисоглебск» (до магистрали «Каспий») 27-летний водитель «Киа Сид», по предварительным данным полиции, не справился с управлением, вылетел в кювет, где машина перевернулась.

В ДТП пострадали водитель автомобиля и его 17-летняя пассажирка, их отправили в больницу.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о двух пострадавших в столкновении «Датсун» и ВАЗ-21061