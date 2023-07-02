Под Воронежем два человека пострадали в столкновении «Датсун» и ВАЗ-21061

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Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии, которая произошла днем 1 июля в Боброве.

По предварительным данным полиции, около 17.20 на неравнозначном пересечении улиц Авдеева и Комсомольской 68-летняя автоледи на «Датсун» не предоставила преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21061 и столкнулась с ним.

В результате ДТП пострадала автоледи на «Датсун» и 46-летняя пассажирка ВАЗ-21061, их доставили в больницу.

В Воронежской области за 1 июля сотрудники ГИБДД зарегистрировали 93 ДТП, в них 10 человек получили травмы и один погиб.