Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июля 2023 15:17

Воронежский инвалид пожаловался на волокиту в получении коляски и стула

Восстановить права мужчине помогли в прокуратуре
Ирина КАЗАНИНА
Фотоиз архива "КП"

Фотоиз архива "КП"

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

66-летний житель Новоусманского района, инвалид 1 группы, обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. Мужчина сообщил, что на основании индивидуальной программы реабилитации с 2018 года состоит в очереди в региональном отделении Социального фонда Российской Федерации на получение технического средства реабилитации. Ему необходимы прогулочная кресло-коляска и кресло-стул с санитарным оснащением. Однако до сих пор инвалид не получил положенного ему оборудования.

Прокуратура проверила изложенные мужчиной факты и внесла представление управляющему регионального отделения Социального Фонда. После вмешательства надзорного ведомства права инвалида восстановлены, он получил необходимые технические средства реабилитации.