Воронежский инвалид пожаловался на волокиту в получении коляски и стула

Фотоиз архива "КП" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

66-летний житель Новоусманского района, инвалид 1 группы, обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. Мужчина сообщил, что на основании индивидуальной программы реабилитации с 2018 года состоит в очереди в региональном отделении Социального фонда Российской Федерации на получение технического средства реабилитации. Ему необходимы прогулочная кресло-коляска и кресло-стул с санитарным оснащением. Однако до сих пор инвалид не получил положенного ему оборудования.

Прокуратура проверила изложенные мужчиной факты и внесла представление управляющему регионального отделения Социального Фонда. После вмешательства надзорного ведомства права инвалида восстановлены, он получил необходимые технические средства реабилитации.