В Воронеже ищут 49-летнего мужчину

Фото со страницы поискового отряда "ЛизаАлерт - Воронеж" в соцсети "Вконтакте" Фото: Предоставлено

В Воронеже объявили в розыск 49-летний Максима Никулина. Он пропал без вести в понедельник, 19 июня. С тех пор семье о судьбе мужчины ничего неизвестно, на связь он тоже не выходил.

Приметы Максима Никулина: рост 174 см, нормальное телосложение, волосы светло-русые с проседью, глаза зелёно-карие. Как был одет воронежец — неизвестно.

Если вам что-то известно о его местонахождении, позвоните по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.