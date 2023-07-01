Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июля 2023 12:07

В Воронеже ищут 49-летнего мужчину

Максим Никулин пропал без вести 19 июня
Ирина КАЗАНИНА
Фото со страницы поискового отряда "ЛизаАлерт - Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Фото со страницы поискового отряда "ЛизаАлерт - Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Фото: Предоставлено

В Воронеже объявили в розыск 49-летний Максима Никулина. Он пропал без вести в понедельник, 19 июня. С тех пор семье о судьбе мужчины ничего неизвестно, на связь он тоже не выходил.

Приметы Максима Никулина: рост 174 см, нормальное телосложение, волосы светло-русые с проседью, глаза зелёно-карие. Как был одет воронежец — неизвестно.

Если вам что-то известно о его местонахождении, позвоните по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.