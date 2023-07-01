Воронежцев предупреждают об опасностях участия в финансовых пирамидах

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже и области отмечается рост жалоб на недобросовестных брокеров и финансовые пирамиды.

Так, в 2022 году прокуратура Ленинского района Воронежа также вскрыла факты вовлечения денег граждан в финансовую пирамиду. Правозащитники предупреждают, что в погоне за преумножением своих сбережений можно полностью лишиться своих денежных средств.

Смысл финансовой пирамиды – привлечь как можно больше людей, которые будут вкладывать свои деньги для обеспечения первых вступивших лиц и организатора.

В современном мире финансовые пирамиды очень трансформировались. Они маскируются под разные инвестиционные платформы. Отличить их от реальных финансовых фондов, валютных бирж, кооперативов очень непросто.

Как распознать финансовую пирамиду?

- нет лицензии ЦБ на инвестиционную или брокерскую деятельность;

- обещание высокой доходности — в разы больше ставок по вкладам;

- гарантия дохода, что запрещено на рынке ценных бумаг;

- много агрессивной рекламы в СМИ, в сети «Интернет», активная раздача листовок в людном месте;

- нет информации об активах, доходах и расходах;

- выплаты участники получают из денег, которые внесли новые вкладчики;

- нет никакого дорогостоящего имущества;

- непонятно, чем конкретно занимается организация;

- выплаты не связаны с официальными доходами;

- вклады лежат в иностранных банках;

- неизвестно, кто руководит компанией;

- как правило, денежные средства такими организациями принимаются в виде наличных средств, в связи с чем их затруднительно взыскать;

- нет офиса и устава.

Почему в пирамиду нельзя вкладывать деньги?

Рано или поздно все финансовые пирамиды прекращают свою деятельность и единственный, кто гарантированно получит доход, создатель финансовой пирамиды. Он контролирует поступление денег и понимает, когда надо остановить выплаты вкладчикам, чтобы остаться в плюсе.

На обещанную высокую прибыль могут рассчитывать и первые участники: они будут получать выплаты, пока приходят новые вкладчики. Если человек успеет вложиться в финансовую пирамиду на старте, он действительно может хорошо заработать. Однако большинству не удается вернуть даже вложенные средства.