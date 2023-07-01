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НовостиПроисшествия1 июля 2023 13:22

В аварии с опрокидыванием на воронежской трассе пострадал 17-летний пассажир

Юношу доставили в больницу
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

Накануне ночью в Лискинском районе Воронежской области 40-лений местный житель на автомобиле «Фольксваген Пассат» не справился с управлением. Иномарка съехала с дороги в кювет и опрокинулась.

В результате аварии пострадал 17-летний пассажир автомобиля. Юношу с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП в полиции организовали проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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