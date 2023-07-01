В Воронеже по подозрению в угоне задержали автомеханика

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В полицию обратился воронежец, который в июне этого года сдал свой автомобиль на ремонт в автосервис, расположенный на улице Волгоградской. Когда владелец вернулся за машиной, то не обнаружил ее на месте.

По заявлению потерпевшего оперативники провели расследование и выяснили, что к угону причастен мастер автосервиса, ранее судимый совершение аналогичного преступления 23-летний воронежец. Подозреваемого задержали по месту его проживания.

Позже полицейские нашли и иномарку. Со следами ДТП она находилась на Ленинском проспекте.

- В отделе полиции задержанный дал признательные показания, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области. - Он пояснил, что под действием спиртного решил покататься на оставленной в сервисе иномарке, но не справился с управлением и въехал в дерево.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.