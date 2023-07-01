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НовостиПроисшествия1 июля 2023 10:12

В Воронеже из многоэтажки на Бульваре Победы выпала женщина

Погибшей было 48 лет
Ирина КАЗАНИНА
Фото Михаила Фролова

Фото Михаила Фролова

Фото: из архива «КП»

В Воронеже на Бульваре Победы, 43 вечером пятницы, 30 июня, прохожие обнаружили тело 48-летней женщины. Как рассказали в пресс-службе регионального СУСКа, погибшей было 48 лет. При осмотре на теле обнаружили травмы, характерные для падения с высоты. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, которую назначили в рамках доследственной поверки..

- В рамках проверки выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.