В Воронеже из многоэтажки на Бульваре Победы выпала женщина

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

В Воронеже на Бульваре Победы, 43 вечером пятницы, 30 июня, прохожие обнаружили тело 48-летней женщины. Как рассказали в пресс-службе регионального СУСКа, погибшей было 48 лет. При осмотре на теле обнаружили травмы, характерные для падения с высоты. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, которую назначили в рамках доследственной поверки..

- В рамках проверки выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.