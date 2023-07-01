В Воронеже задержали автобусных карманников

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежские оперативники провели расследование и с поличным задержали подозреваемых в совершении серии карманных краж в общественном транспорте города.

Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления жители Ростова-на-Дону 45 и 55 лет. В наш город злоумышленники прибыли специально для совершения краж.

Подозреваемые попались правоохранителям в тот момент, когда они промышляли по карманам пассажиров маршрутки на территории Железнодорожного района. Задержанные дали признательные показания и пояснили, что похищенное имущество сдавали в ломбард, а деньги средства тратили на личные цели.

В ходе обыска у задержанных изъяли часть похищенных мобильных устройств.