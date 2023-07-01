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НовостиПроисшествия1 июля 2023 9:45

В Воронеже задержали автобусных карманников

Злоумышленники попались с поличным в Железнодорожном районе
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Воронежские оперативники провели расследование и с поличным задержали подозреваемых в совершении серии карманных краж в общественном транспорте города.

Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления жители Ростова-на-Дону 45 и 55 лет. В наш город злоумышленники прибыли специально для совершения краж.

Подозреваемые попались правоохранителям в тот момент, когда они промышляли по карманам пассажиров маршрутки на территории Железнодорожного района. Задержанные дали признательные показания и пояснили, что похищенное имущество сдавали в ломбард, а деньги средства тратили на личные цели.

В ходе обыска у задержанных изъяли часть похищенных мобильных устройств.