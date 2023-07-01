Воронежцам рассказали о схемах мошенников

Фото упрааы Ленинского района Фото: Предоставлено

В управе Ленинского района прошло совещание с руководителями органов территориального общественного самоуправления. На нем присутствующим рассказали о распространенных схемах, которые используют мошенники.

Как не попасться на их уловки, сообщил заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Воронежу, подполковник полиции Андрей Жилин.

- Прежде всего необходимо быть бдительными в общении по телефону с незнакомцами, особенно когда речь заходит о каких-либо персональных данных. При необходимости вы всегда можете связаться с банком по официальному номеру контактного центра (номер телефона службы поддержки клиента указан на оборотной стороне банковской карты), обратиться в отделение банка или полицию по номеру 02 (102). Иногда преступники цинично играют на родственных чувствах потерпевших, сообщая о якобы попавших в беду близких людях. Здесь, также, надо взять себя в руки и немедленно связаться с родственниками, либо сообщить о происшествии в правоохранительные органы - сказал Андрей Жилин.

Известно, что сложность раскрытия подобных преступлений заключается в том, что злоумышленники, как правило, находятся на значительном расстоянии от места преступления и используют современные интернет-технологии для совершения противоправных деяний.