На воронежской трассе фура снесла две легковушки, пострадали две женщины

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено "КП"

В Воронежской области столкнулись три автомобиля. Авария произошла накануне на территории Павловского района. По предварительным данным полиции, 61-летний житель Ростова-на-Дону на автомобиле «Мерседес Актрос» с полуприцепом врезался в движущийся впереди ВАЗ-21140 под управлением 62-летнего местного жителя, а затем ударил еще и ГАЗ-331061 под управлением 36-летнего ростовчанина.

В результате аварии травмы получили две пассажирки ВАЗа, 61-летние местные жительницы. Женщин доставили в больницу.

По факту аварии организовали проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.