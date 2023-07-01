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НовостиПроисшествия1 июля 2023 7:10

На воронежской трассе фура снесла две легковушки, пострадали две женщины

Авария произошла в Павловском районе
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено "КП"

В Воронежской области столкнулись три автомобиля. Авария произошла накануне на территории Павловского района. По предварительным данным полиции, 61-летний житель Ростова-на-Дону на автомобиле «Мерседес Актрос» с полуприцепом врезался в движущийся впереди ВАЗ-21140 под управлением 62-летнего местного жителя, а затем ударил еще и ГАЗ-331061 под управлением 36-летнего ростовчанина.

В результате аварии травмы получили две пассажирки ВАЗа, 61-летние местные жительницы. Женщин доставили в больницу.

По факту аварии организовали проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.