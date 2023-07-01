Воронежцы получат детские пособия за июнь в июле

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежцы в июле будут получать детские пособия за июнь. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Специалисты пояснили, что разные пособия поступают в разные даты, поэтому, если дата выплаты приходится на выходной, то деньги поступят получателям только в ближайший рабочий день.

Подробную информацию о получении пособий и других выплат можно узнать на официальном сайте фонда.

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