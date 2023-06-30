В Воронежской области при ремонте школы подрядчик своровал 700 тысяч рублей

Прокуратура Семилукского района выявила ряд нарушений по итогам приемки работ стоимостью в 2,5 миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В апреле 2022 года Орловлогская СОШ заключила контракт с ООО «Южный маяк» на выполнение работ по капитальному ремонту образовательного учреждения. Но прокуратура Семилукского района выявила ряд нарушений по итогам приемки работ стоимостью в 2,5 миллиона рублей.

В частности, подрядчик лишь частично произвел работы по устройству покрытий стен, полов, обработке огнебиозащитным покрытием и антисептиком, окраске конструкций. Кроме того, закуплено не все оборудование и мебель. Также часть оборудования установлена с характеристиками, имеющими существенные недочеты, влияющие на эксплуатацию.

В результате бюджету администрации района причинен ущерб на общую сумму свыше 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Максимальное наказание – до шести лет лишения свободы. Тем временем, прокуратура района внесла представление директору МКОУ Орловлогская СОШ об устранении ряда нарушений.