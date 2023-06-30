Из воронежского «Факела» ушел Валерий Царукян

Валерий Царукян. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Полузащитник «Факела» Валерий Царукян покинул воронежский клуб. 21-летний уроженец Архангельского пополнил ряды «неугасаемых» в январе 2021 года. За первую команду клуба он отыграл 13 матчей, а сезон-2022/23 провел в «Волгаре», где был признан лучшим игроком астраханцев по версии местных болельщиков и лучшим молодым футболистом первой лиги в марте.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, «Факел» усилился универсалом из московского «Локомотива». Абдула Багамаев перешел в наш клуб в ранге свободного агента. Тем временем стало известно, что 8 июля стартует продажа абонементов на домашние матчи «Факела». Приобрести их можно будет только на первую часть чемпионата.