Стал известен график отключений горячей воды в Воронеже в июле

Сегодня, 30 июня, мэрия Воронежа опубликовала график отключения горячей воды на июль. Власти отмечают, что возможны незначительные расхождения и корректировки сроков работ. Поэтому потребителям рекомендует дополнительно уточнять сроки отключения и возобновления горячего водоснабжения у УК. График доступен по ссылке.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже крупный микрорайон «Процессор» остался без горячей воды. Ее отключили специалисты местного отделения «Газпрома» из-за долгов организации, обслуживающей котельную.