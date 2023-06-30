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НовостиОбщество30 июня 2023 15:33

Стал известен график отключений горячей воды в Воронеже в июле

Продолжаются работы по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 30 июня, мэрия Воронежа опубликовала график отключения горячей воды на июль. Власти отмечают, что возможны незначительные расхождения и корректировки сроков работ. Поэтому потребителям рекомендует дополнительно уточнять сроки отключения и возобновления горячего водоснабжения у УК. График доступен по ссылке.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже крупный микрорайон «Процессор» остался без горячей воды. Ее отключили специалисты местного отделения «Газпрома» из-за долгов организации, обслуживающей котельную.