Под Воронежем в столкновении «Рено» и «Жигулей» погиб мужчина, пострадала 9-летняя девочка

Фото пресс-службы региональной полиции.

Сегодня, 30 июня, в 15:07 на 28 км автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов» произошло столкновение «ВАЗа-2114» и «Рено Логан». Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

В результате ДТП водитель «Жигулей», 34-летний житель села Новой Усмани, скончался от полученных травм до прибытия «скорой». Телесные повреждения получили 56-летний водитель «Рено Логан» и его пассажиры, 55-летняя женщина и 9-летняя девочка. Их доставили в больницу. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в воронежском райцентре «БМВ X5» влетел в опору ЛЭП.