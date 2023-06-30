Левый берег Воронежа встал в огромной пробке вечером 30 июня

Фото с сервиса «Яндекс.Карты».

Сегодня, 30 июня, автолюбители оказались в большой пробке на левом берегу в Воронеже.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» огромные заторы (места до девяти баллов) наблюдаются на Вогрэсовском мосту. Медленно движутся автомобили на Ленинском проспекте от улицы Циолковского до улицы Лебедева. Кроме того, затруднено движение на улицах Лебедева, Новосибирской, Героев Стратосферы и проезде Разумова.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, вечером в пятницу традиционно фиксируются пробки на улицах Воронежа. Так, например, было 16 июня.