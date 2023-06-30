Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2023 14:43

Левый берег Воронежа встал в огромной пробке вечером 30 июня

Заторы наблюдаются на Вогрэсовском мосту
Алексей СЕРГУНИН
Фото с сервиса «Яндекс.Карты».

Фото с сервиса «Яндекс.Карты».

Сегодня, 30 июня, автолюбители оказались в большой пробке на левом берегу в Воронеже.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» огромные заторы (места до девяти баллов) наблюдаются на Вогрэсовском мосту. Медленно движутся автомобили на Ленинском проспекте от улицы Циолковского до улицы Лебедева. Кроме того, затруднено движение на улицах Лебедева, Новосибирской, Героев Стратосферы и проезде Разумова.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, вечером в пятницу традиционно фиксируются пробки на улицах Воронежа. Так, например, было 16 июня.