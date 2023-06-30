В Воронеже полмесяца не будут ходить троллейбусы маршрута №11

В Воронеже более чем на две недели - до 15 июля приостановят движение троллейбусов, которые обслуживают маршрут № 11 на Левом берегу в Воронеже. Об этом пишет газета «Новости Воронежа» со ссылкой на городскую администрацию.

Троллейбус курсирует по маршруту, который соединяет Левобережный и Железнодорожный районы, его путь следования от остановки ВАСО до остановки «Школа» (микрорайон Максимир).

Его приостановка связана с проведением ремонтных работ на теплотрассе на двух участках. Один из них проходит в районе домов №№2 и 4 по улице Героев Стратосферы, второй - возле дома №8/1 по Ленинскому проспекту.