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НовостиСпорт30 июня 2023 13:55

Воронежский «Факел» усилился универсалом из московского «Локомотива»

Абдула Багамаев перешел в наш клуб в ранге свободного агента
Алексей СЕРГУНИН
Абдула Багамаев.

Абдула Багамаев.

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Воронежский «Факел» совершил бесплатный трансфер полузащитника Абдулы Багамаева, который выступал за молодежную команду «Локомотива». «Неугасаемые» заключили долгосрочный контракт с хавбеком, у «железнодорожников» есть право обратного выкупа игрока. В минувшем сезоне Багамаев зарекомендовал себя как универсальный полузащитник, свободный играть как в центре полузащиты, так и ближе к атаке.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, с 8 июля стартует продажа абонементов на домашние матчи «Факела». Приобрести их можно будет только на первую часть чемпионата.