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НовостиПроисшествия30 июня 2023 13:13

Ранее судимые воронежцы угнали «Жигули», чтобы покататься

Им грозит до семи лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Ключи от машины похитители обнаружили в замке зажигания.

Ключи от машины похитители обнаружили в замке зажигания.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть ОМВД России по Подгоренскому району Воронежской области обратилась 36-летняя местная жительница. Она сообщила об угоне «ВАЗ-2106» со двора частного дома, расположенного на улице Первомайской в поселке Подгоренском. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Стражи порядка выяснили, что похитителей было двое, ключи от машины они обнаружили в замке зажигания. Когда «Жигули» сломались, сообщники оставили их среди гаражей цементного завода.

В отделе полиции ранее судимые подозреваемые, 22-х и 35-ти лет, полностью признали свою вину. В соответствии с частью 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» подельникам грозит лишение свободы на срок до семи лет.