Погоня воронежских полицейских за пьяным водителем в 170 км попала на видео

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Сегодня, 30 июня, воронежские инспекторы ДПС задержали пьяного водителя, погоня за которым была длинной. Стражи порядка ехали за ним аж почти 170 км. Подробностями и видео поделились в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Там пояснили, что водитель привлек внимание полицейских около 8 утра на улице Обручева на Левом берегу. Требование остановиться он не выполнил и, наоборот, дал по газам. При этом автомобилист несколько раз успел нарушить правила дорожного движения.

Автоинспекторы поехали за ним. Задержать его удалось на 354 км трассы М-4 «Дон» в Липецкой области. У водителя заметили признаки алкогольного опьянения. Сейчас автоинспекторы из соседнего региона проводят тест на содержание алкоголя в крови нарушителя.

По счастью, никто из участников дорожного движения во время погони не пострадал. На гонщика-водителя составили протоколы за не остановку транспортного средства, за езду по «встречке», за нарушение правил регистрации совершенное повторно.