В Воронеже доверчивая пенсионерка осталась без машины, гаража и квартиры

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы 16 мошенничеств и пять хищений, совершенных с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по Воронежу обратились родственники 74-летней пенсионерки с сообщением об исчезновении женщины. Стражи порядка смогли найти пожилую женщину: она стала жертвой мошенников.

Итак, эта история началась в конце мая, когда женщине позвонил представитель Центробанка. Неизвестный мужчина сообщил, что ее подозревают в бандитизме, учитывая ряд странных операций на счете. Затем потерпевшую перевели для дальнейшего разбирательства якобы на сотрудника безопасности. Ее вынудили придумать кодовое слово, написать расписку о неразглашении информации, а фото – отправить собеседнику через вацап.

Дальше – больше Пенсионерке сообщили, что кто-то пытается оформить потребительский кредит на ее имя. Куратор посоветовал получить оформленные кредитные деньги и положить их на специально созданные «безопасные счета». Женщина доверилась. В банке она получила на руки кредитные деньги, а также сняла свои сбережения, отправив на счет мошенников 775 тысяч рублей. Всего же на протяжении трех дней сотрудница железной дороги перевела на счета мошенников более трех миллионов рублей. Весь уходящий месяц аферисты то и дело атаковали пенсионерку. По их указке она продала квартиру (за три миллиона), гараж и «Ладу Гранту» (за 880 тысяч).

Апофеозом серии афер стало указание от мошенника покинуть город из-за мнимой опасности. Сменив сим-карту, наша доверчивая землячка на такси уехала в гостиницу, расположенную в Новоусманском районе, где вечером того же дня ее обнаружили полицейские.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы 16 мошенничеств и пять хищений, совершенных с банковских карт. Общий ущерб составил более 11 миллионов рублей и 1 400 долларов.