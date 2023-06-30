Шесть медалей завоевали воронежцы на «Поволжской регате»

Фото ЦСП СК Воронежской области.

Воронежскую область на минувшем турнире представляли 12 спортсменов, и пятеро из них поднялись на пьедестал почета. В классе яхт «Лазер 4.7» две победы среди юношей до 16 и до 18 лет одержал Денис Иванов. У девушек в этих же возрастных группах дважды первое места заняла Анастасия Александрова. В классе яхт «Кадет» быстрее всех к финишу пришел экипаж Егора Вишногора и Любомира Орешечкина. В классе яхт «Зум-8» бронзу выиграла Елизавета Ветрова.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежские яхтсмены завоевали два золота и серебро на международной регате.