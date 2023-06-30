Власти задумались над решением проблемы «мертвых» пробок на Димитрова в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже планируют решить проблему с серьезными заторами на участке улицы Димитрова, которые начинаются от «кольца» и длятся практически до самого выезда из города. Об этом рассказали в мэрии 30 июня.

Причина коллапса в том, что основной транспортный поток здесь направлен на выезд и въезд в город. Автомобили, поворачивающие налево, задерживают весь ряд, большая часть которого двигается прямо. При этом перекрестки улиц Димитрова и Волгоградской не способны обеспечить быструю пропускную способность.

Для решения проблемы предлагается изменить схему организации дорожного движения. А именно: закрыть на участке от «кольца» до выезда из города все левые повороты, в том числе с прилегающих улиц. Левый поворот останется только при выезде с улицы Волгоградской на улицу Димитрова. А фазы всех светофоров будут перенастроены так, что транспортный поток будет уходить одновременно на всех перекрестках. Поток из города пойдет быстрее.

Но в таком случае жители ряда близлежащих домов могут столкнуться с неудобствами: повороты и развороты для них будут осуществляться не в привычных местах, а на развязке на пересечении улицы Димитрова с трассой М-4 «Дон», а в другом направлении – непосредственно на «кольце». В таком случае перепробег будет компенсирован более быстрым проездом. Кроме того, это позволит улучшить экологическую обстановку.

Чтобы избежать заторов на самом «кольце», предлагается сделать движение по нему по типу «турбокольцевого». Практика показала его эффективность на перекрестке улиц Остужева и Минской.

Поскольку решение сложное, то за консультацией обратились к обще6ственникам. Воронежцы, специализирующиеся на проблемах городской логистики, изучили схему движения и сделали ряд замечаний, в частности, подтвердили опасения муниципалитета о неудобствах, связанных с перепробегами для части горожан.

Среди других недостатков - возможность усиления заторов в районе развязки «Изыскателей – Димитрова – Ильюшина». Кроме того, в перспективе это может привести к тому, что на Димитрова станет заезжать больше транзитного транспорта, который раньше двигался через пункт оплаты на М-4 «Дон», и пробки вернутся.

Однако этот метод одобрила Госавтоинспекция. Сейчас новая схема организации движения проходит согласование.

Описание и схема движения предоставляются горожанам заблаговременно для изучения, о дате ее внедрения будет сообщено дополнительно.